COD Warzone, gli zombie stanno per invadere Rebirth Island: nuovo teaser

Gli zombie stanno per diventare ancora una volta i protagonisti in Call of Duty Warzone. Stando ad un nuovo criptico messaggio pubblicato da Activision e Raven Software, una nuova invasione dei non morti sembra ormai imminente, e si verificherà questa volta nella mappa di Rebirth Island, solitamente adibita alla modalità Ritorno.

La clip teaser di sei secondi condivisa su Twitter da Activision presenta una voce fuori campo che afferma: "Quest'isola non è come la ricordiamo". Le fugaci immagini mostrano che i cieli di Rebirth Island sono diventati nuvolosi e un'inquadratura in particolare mostra i tubi delle fognature che scaricano nell'acqua rifiuti tossici o, più probabilmente, gas Nova. Queste riprese ambientali hanno lo scopo di impostare il tono per l'imminente modalità a tempo limitato "Rebirth of the Dead".

In arrivo il 27 luglio con l'aggiornamento di metà stagione, Rebirth of the Dead è descritta come una rivisitazione della passata modalità Zombie Royale di Warzone. Le partite della modalità saranno caratterizzate dalla presenza di 10 quad su Rebirth Island e, proprio come in Zombie Royale, i giocatori eliminati torneranno in partita come zombie. I non morti hanno già invaso la mappa di Fortune's Keep, recentemente aggiunta alle playlist di gioco dello sparatutto.

Ricordiamo che dal 27 luglio, con l'inizio della Stagione 4 Reloaded di COD Warzone, anche Terminator farà la sua apparizione tra gli Operatori del gioco.