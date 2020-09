COD Warzone, Zombie Royale in arrivo? Risata inquietante vicino allo stadio...

Il lancio della Stagione 6 in Call of Duty Modern Warfare e Warzone ha segnato l'arrivo di tanti nuovi contenuti e ha gettato le basi per il futuro prossimo dell'accoppiata di FPS.

Ottobre è alle porte, e sappiamo tutti qual è l'evento più caratteristico di questo mese autunnale: Halloween, ovviamente! Infinity Ward ha anticipato che dal 20 ottobre al 3 novembre la modalità Multigiocatore di Modern Warfare ospiterà un evento a tema chiamato Haunting of Verdansk, che vedrà l'introduzione di modalità a tempo limitato, ricompense e molto altro.

E in Call of Duty Warzone, cosa succederà? Il team di sviluppo non ha ancora svelato nulla, ma come d'abitudine ha già cominciato a seminare indizi sotto forma di Easter egg. In queste ore nei dintorni dello stadio è possibile udire una risata decisamente inquietante, che non lascia presagire nulla di buono. A giudicare dalle testimonianze, non esiste un trigger ben preciso, dal momento che l'evento si verifica in via del tutto casuale in differenti modalità di gioco, Saccheggio inclusa. Nel video allegato in cima a questa notizia, registrato dallo youtuber DrFunkMD69, è possibile sentirla distintamente. La scoperta ha subito generato un dibattito all'interno della comunità, ed è opinione comune che questo Easter egg rappresenti l'anticipazione di una modalità Zombie Royale a base di non morti. Un file audio riconducibile alla risata, tra l'altro, era già stato scoperto dai data miner la scorsa settimana.

Cosa attende i giocatori di Call of Duty Warzone? Lo scopriremo presto. Nel frattempo, per rimanere in tema, non mancate al reveal della modalità Zombies di Call of Duty Black Ops Cold War, fissato per le 19:00 di domani 30 settembre.