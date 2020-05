COD WW 2: guida al Prestigio, come sbloccarlo e quali ricompense offre

Se avete scaricato COD WW2 gratis con PS Plus e state muovendo i primi passi nella modalità multiplayer, sarete curiosi di sapere come funzionano i Prestigi, i massimi gradi ottenibili nel gioco: vi spieghiamo come sbloccarli e quali ricompense garantiscono al giocatore.

Guadagnare PE (punti esperienza) per salire di grado è una delle tante sfide disponibili in Call of Duty WW2. All'aumentare del grado, i PE necessari per raggiungere quello successivo aumentano progressivamente. Dopo aver raggiunto il grado massimo potete continuare a giocare normalmente, ma tutti i PE ottenuti non vi faranno progredire ulteriormente. In alternativa, potete decidere di accedere al Prestigio.

Cosa è il Prestigio di COD WW2?

Il Prestigio è un livello di progressione avanzato offerto da Call of Duty WW2. L'accesso al Prestigio riporta il vostro soldato al grado 1 e blocca nuovamente tutti gli elementi che avete sbloccato con i punti di sblocco durante la vostra carriera (vale a dire armi, equipaggiamento, addestramenti di base e serie di punti). Tuttavia, manterrete il possesso di accessori arma, sfide, mimetiche, biglietti da visita e di tutti i progressi compiuti per sbloccare questi elementi.

Come sbloccare il Prestigio in COD WW2

Per accedere al Prestigio e ottenere le relative ricompense dovete parlare con il Generale al punto d'osservazione Prestigio del quartier generale.

Accedendo al Prestigio otterrete le seguenti ricompense:

Punto di sblocco Prestigio: Sbloccate in modo definitivo un elemento dei vostri equipaggiamenti

Azzeramento grado: Riportate il vostro soldato al grado 1 e bloccate nuovamente tutti gli elementi legati al grado (esclusi quelli sbloccati in modo definitivo)

Mantenimento progressi: Conservate livelli di armi e divisioni, progressi nelle sfide ed elementi di personalizzazione

Ricompense Prestigio: Accesso a speciali ricompense e sfide Prestigio

Slot classe: Sbloccate uno slot aggiuntivo per le classi

Nota bene: non è possibile accedere al punto d'osservazione Prestigio né parlare con il generale finché non avrete raggiunto il grado massimo per la prima volta. Dopo aver sbloccato il primo prestigio, invece, sarà sempre possibile accedere a questo punto d'osservazione.

Se avete bisogno di consigli utili per cavarvela nelle partite online e guadagnare punti esperienza, non dimenticate di consultare la nostra guida al multiplayer di COD WW2, con strategie e trucchi utili per dominare il campo di battaglia. A tal proposito potrebbe tornarvi molto utile anche la nostra mini-guida che vi parla delle migliori armi di COD WW 2 da usare assolutamente.