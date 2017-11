COD WW2: classifiche online disattivate per risolvere i problemi di connessione

Il lancio diè stato segnato purtroppo da problemi di connessione dovuti all'altissimo afflusso di giocatori sui server, una cifra ben superiore rispetto a quella prevista dagli sviluppatori. Per tutto il weekend gli utenti si sono imbattuti nell', non riuscendo a giocare online in alcun modo.

Ad oggi i problemi di connessione sono stati parzialmente risolti, ma lo studio sta continuando a lavorare per migliorare l'infrastruttura online: "per risolvere il problema abbiamo apportato una serie di modifiche, tra cui la disattivazione temporanea delle classifiche online. La stabilità è decisamente migliorata su tutte le piattaforme."

Nonostante lo stop all'aggiornamento delle classifiche, i progressi effettuati sono stati salvati sui server di gioco e presto verranno ripristinati ufficialmente. Il team tranquillizza infine tutti coloro che hanno perso rank in multiplayer: "alcuni giocatori hanno effettivamente perso rank ma si parla al massimo di cinque livelli, in ogni caso il il problema è stato risolto."