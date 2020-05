COD WW2: come sbloccare la mimetica segreta Cromo per le armi

Dopo avervi consigliato le migliori armi da usare in multiplayer, in questa mini-guida di Call of Duty WW2 vi spieghiamo come sbloccare la mimetica Cromo, una mimetica segreta che vi consente di personalizzare l'aspetto delle vostre bocche da fuoco con uno stile unico.

Per ogni arma è possibile sbloccare una serie di mimetiche, e per farlo bisogna salire di livello con quella specifica bocca da fuoco.

Oltre alle mimetiche visibili nel menù di personalizzazione delle armi, ci sono anche delle mimetiche extra che i giocatori possono guadagnare completando determinati obiettivi. Stiamo parlando delle tanto agognate mimetiche Oro, Diamante e Cromo. Quest'ultima, in particolare, richiederà una buona dose di impegno per essere sbloccata, e potrà essere ottenuta solo dopo aver sbloccato le mimetiche Oro e Diamante.

Come sbloccare le mimetiche Oro

La mimetica Oro viene sbloccata dopo aver ottenuto tutte le altre mimetiche di una certa arma, vale a dire dopo aver completato tutte le sfide legate alle mimetiche di una specifica bocca da fuoco.

Come sbloccare le mimetiche Diamante

Le mimetiche Platino si ottengono dopo aver sbloccato tutte le mimetiche Oro di una certa categoria di armi. Per ottenere la mimetica Platino del PPSH, per esempio, dovrete prima ottenere le mimetiche Oro per tutte le mitragliette del gioco.

Come sbloccare le mimetiche Cromo

Infine, la mimetica Cromo si sblocca solo dopo aver ottenuto le mimetiche Diamante per tutte le armi del gioco. Un obiettivo decisamente impegnativo, che richiederà molto del vostro tempo. A tal proposito, può esservi di aiuto la nostra guida al multiplayer di COD WW2, con consigli e strategie utili per dominare sul campo di battaglia.