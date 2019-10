COD WW2, Crash e Spyro Trilogy tutti assieme a soli 11€? Possibile, con Humble Monthly!

Quella che stiamo per segnalarvi è una dell'offerte più ghiotte apparse su PC in tempi recenti. Stiamo parlando del nuovo Humble Monthly di novembre, che a questo giro presenta ben tre Early Unlock d'eccezione, ovviamente per PC: Crash Bandicoot N.Sane Trilogy, Spyro Reignited Trilogy e Call of DUTY: WWII.

Sapete cosa significa? Che con poco meno di 11 euro potete farli vostri in un colpo solo assieme ad altri giochi misteriosi! Tutto ciò che dovete fare è effettuare l'iscrizione al noto servizio di Humble, che ogni mese offre una selezione di titoli a soli 12 dollari. Crash Bandicoot N.Sane Trilogy, Spyro Reignited Trilogy e Call of DUTY: WWII vi verranno consegnati immediatamente al momento della sottoscrizione sotto forma di chiavi per Steam: una volta riscattati nella vostra libreria, rimarranno vostri per sempre! Gli altri giochi dell'Humble Bundle di novembre verranno svelati e consegnati il primo del mese. Solitamente, il numero totale varia tra 8 e 10... un affarone, considerato che vengono venduti tutti assieme ad un prezzo davvero basso. Assieme a Call of Duty: WWII vi verranno assegnati anche due pacchetti aggiuntivi, denominati Fear Not e Bravery, che includono una serie di oggetti cosmetici da utilizzare in gioco.

Se siete interessati, potete effettuare l'iscrizione al servizio recandovi sul sito ufficiale di Humble Monthly. Se non volete rimanere abbonati e pagare anche per il Monthly di dicembre, assicuratevi di annullare la sottoscrizione prima dell'ultimo venerdì del prossimo mese, ovvero il 29 novembre, quando verranno presentati gli early unlock di dicembre.