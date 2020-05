COD WW2: le migliori armi da usare in multiplayer per vincere

Dopo avervi proposto la guida al multiplayer di COD WW2 con suggerimenti e strategie utili per vincere nelle partite online, di seguito parleremo delle migliori armi presenti nel gioco, in particolare di quelle più efficaci da usare nei match multiplayer.

Se anche voi state sfruttando l'arrivo di COD WW2 gratis con PS Plus, e state muovendo i primi passi nella modalità multiplayer del titolo, allora potrebbe tornarvi utile sapere quali sono le migliori armi da usare sul campo di battaglia, in modo da aumentare le vostre chance di vittoria negli scontri a fuoco.

Di seguito elenchiamo le 5 armi che riteniamo essere le migliori, e che vale assolutamente la pena provare per vedere se fanno al caso vostro.

BAR

Nonostante abbia ricevuto alcuni nerf, il BAR resta uno dei fucili automatici più potenti di Call of Duty WW2, grazie in particolar modo alla sua potenza di fuoco e alla sua versatilità, caratteristiche che la rendono una bocca da fuoco letale in molte situazioni, sia negli scontri ravvicinati che in quelli dalla distanza, passando per i combattimenti serrati negli spazi chiusi e per gli assalti all'aperto. Un compagno affidabile sul quale potrete sempre contare.

PPSH-41

Il PPSH-41 è perfetto nella modalità Cerca e Distruggi e nelle mappe più piccole. Anche con un soppressore equipaggiato, questa mitraglietta infligge danni notevoli negli scontri ravvicinati e a media distanza. Il rinculo può essere un po' difficile da gestire, e le munizioni possono esaurirsi in fretta data l'elevata velocità di fuoco. Per questo motivo, vi consigliamo di migliorare le prestazioni dell'arma applicando uno stabilizzatore per ridurre il rinculo, e un caricatore più capiente per non andare a corto di proiettili. Vi ritroverete tra le mani una delle migliori armi da usare in multiplayer.

STG-44

Il STG-44 è l'arma più equilibrata di Call of Duty WW2, senza dubbio una delle migliori per muovere i primi passi nelle partite multiplayer. È un fucile d'assalto molto versatile, dotato di una buona potenza di fuoco e un caricatore abbastanza capiente. Resta uno dei fucili d'assalto più affidabili da usare nella maggior parte delle situazioni, in particolare nelle partite a obiettivi. Sentitevi liberi di applicare i potenziamenti che preferite, in modo da personalizzarla secondo le vostre esigenze.

MP-40

Anche se non è eccezionale come la controparte vista in World at War, MP-40 resta una delle migliori mitragliette di COD WW2, in particolare nella modalità Guerra. Se equipaggiata con un soppressore, quest'arma vi offre tutto ciò di cui avete bisogno per fare degli assalti rapidi e letali. Negli scontri a lungo raggio soffre un po' di più del PPSH-41, ma funziona davvero bene con gli obiettivi ravvicinati.

KAR98-K

Nella lista non potevano mancare i fucili di precisione, e il migliore della categoria rimane a nostro avviso il KAR98-K. Un'arma precisa e potente, che vi offre la possibilità di sparare usando anche il mirino metallico, un vantaggio non da poco se volete usare un fucile di precisione anche negli scontri a raggio più corto. Nel caso foste alla ricerca di un fucile da cecchino più orientato agli scontri a lungo raggio, il Lee Enfield rimane un'eccellente alternativa.