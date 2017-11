Come riportato questa mattina,ha debuttato al primo posto della classifica software inglese, GFK Chart-Track ha ora diffuso altri dati che testimoniano il buon successo del gioco sul mercato retail nel Regno Unito.

Call of Duty World War 2 ha venduto il 57% di copie in più rispetto a Call of Duty Infinite Warfare, uscito a novembre 2016. GFK non ha diffuso cifre precise, ricordiamo inoltre che i dati riportati si riferiscono al solo mercato retail e non includono i download digitali effettuati da Steam, PlayStation Store e Xbox Store.