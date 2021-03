COD WWII Vanguard: ritorno a Modern Warfare e supporto a Warzone, report da VGC

Il mese di marzo ha visto un'improvvisa accelerazione coinvolgere il flusso di rumor legati al prossimo capitolo della saga shooter Activision, con le indiscrezioni che puntano sull'arrivo di Call of Duty WWII Vanguard nel 2021.

A supporto di queste ipotesi, si sono rapidamente aggiunte ulteriori speculazioni sul ritorno di COD alla Seconda Guerra Mondiale. A sollecitare la fantasia degli appassionati dello sparatutto, giunge ora un ulteriore report, questa volta proveniente dalle pagine di VGC. La redazione del portale, più volte anticipatore di interessanti novità, afferma infatti di aver contattato in merito proprie fonti, che confermerebbero il titolo di COD WWII: Vanguard per il prossimo titolo.

Sempre secondo VGC, inoltre, il nuovo shooter dovrebbe segnare un ritorno all'engine utilizzato per dar vita al Call of Duty: Modern Warfare esordito nel corso del 2019. Il team di Sledgehammer avrebbe dunque deciso di fare ricorso al motore IW8, il medesimo engine che plasma l'esperienza free to play proposta da Call of Duty: Warzone. Se confermato, si tratterebbe di un cambio di passo dopo la decisione di ricorrere alla tecnologia usata in COD Black Ops 4 per lo sviluppo del recente Call of Duty: Black Ops Cold War. Secondo VGC, la decisione potrebbe celare la volontà di proseguire il percorso di supporto al battle royale, anche se il portale riferisce di non avere ancora certezze in merito.



Al momento, lo ricordiamo, Activision non ha offerto alcun tipo di informazione ufficiale su di un nuovo Call of Duty,