COD X Halloween, si festeggia anche su mobile: Nightmare al via con la Stagione 9

Dopo aver introdotto la mappa Black Out in Call of Duty: Mobile, il team di sviluppo del gioco Android e iOS dà ufficialmente il via ai festeggiamenti a tema Halloween.

Con la Stagione 9 del gioco, introdotta dal trailer che trovate in apertura a questa news, debutta ufficialmente l'evento Nightmare, grazie al quale realizza il suo ritorno anche la modalità Undead Siege. A partire da giovedì 21 ottobre, i giocatori potranno dunque tornare ad avventurarsi in una mappa Battle Royale ricca di easter egg a tema Halloween, nel tentativo di sopravvivere tra pericolose orde di zombie.

Per proseguire i festeggiamenti per la notte più spaventosa dell'anno, la Stagione 9 di Call of Duty: Mobile proporrà anche una nuova estrazione dedicata a Billy, il burattino parte dell'immaginario della serie SAW. Ulteriori oggetti inquietanti legati al brand saranno disponibili nel gioco mobile, con gli utenti che potranno guadagnare anche ben cinquanta nuovi livelli ricompense del Battle Pass. Tra le novità della Stagione 9 citiamo inoltre nuovi contenuti gratuiti e premium, tra i quali nuovi personaggi come Nikto, Scarecrow, Artery e Nosferatu, e la nuova arma Swordfish, oltre a inediti Progetti Armi, Titoli, Ciondoli, COD Point e altro ancora.

All'appello, non manca nemmeno una nuova modalità multiplayer, battezzata Drop Zone e debuttata in origine in Call of Duty: Modern Warfare 3. Infine, prenderà il via anche l'evento a tema "Dolcetto o scherzetto", con il quale i giocatori si ritroveranno a dover completare un compito per ricevere caramelle, ovvero gli XP speciali dell'evento.