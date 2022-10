COD su Xbox Game Pass? Un accordo tra Sony e Activision lo impedirà 'per anni'

In seno alla Competition and Market Authority britannica si continua a discutere del futuro della serie di Call of Duty e del processo di acquisizione di Activision Blizzard da parte del colosso di Redmond.

Dopo aver criticato l'approccio dell'ente UK su diversi fronti, la dirigenza Microsoft è tornata ad evidenziare la volontà dell'azienda di onorare i precedenti impegni presi da Activision. Tra questi ultimi, si apprende ora, rientrerebbe anche un accordo stretto dal publisher con Sony e volto ad escludere l'arrivo di COD su Xbox Game Pass nel breve periodo.

A confermarlo è un documento di replica inviato da Microsoft alla CMA, nel quale si legge che "Gli accordi tra Activision Blizzard e Sony includono delle limitazioni in merito alla possibilità di Activision Blizzard di rendere disponibili i titoli di Call of Duty su Xbox Game Pass per un certo numero di anni". Una clausola precedente all'avvio del processo di acquisizione dell'azienda videoludica, che Microsoft sarebbe dunque chiamata ad onorare anche in caso di effettivo ingresso di Activision Blizzard nella famiglia Xbox. Nel documento recapitato alla CMA, tuttavia, non è stato specificato il numero esatto di anni che dovrebbero trascorrere prima di poter vedere i giochi di COD nel catalogo Xbox Game Pass.