COD su Xbox Game Pass, parlano gli analisti: l'impatto sarebbe 'notevole'

Dopo un anno che ha visto Microsoft mancare gli obiettivi legati al numero di abbonati a Xbox Game Pass nel 2022 e Sony perdere 2 milioni di iscritti a PlayStation Plus, il futuro dei servizi di abbonamento videoludici è ancora tutto da scrivere.

Un quadro in costante trasformazione, che, almeno stando ad alcuni analisti, potrebbe essere rivoluzionato dall'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft. Tra i sostenitori di questa visione, troviamo Piers Harding-Rolls, direttore di ricerca presso Ampere Games. Nel corso di una recente intervista, quest'ultimo ha infatti posto l'accento sul potenziale impatto che potrebbe derivare dall'ingresso al Day One della serie di Call of Duty nel catalogo di Xbox Game Pass.

"Se COD fosse aggiunto al lancio a Xbox Game Pass, questo avrebbe un impatto notevole sul numero di abbonati. - sostiene Piers Harding-Rolls - Inoltre, la previsione di vantaggi legati al Pass in COD: Warzone favorirebbe il processo di fidelizzazione del pubblico. Call of Duty ha una frequenza di pubblicazione e una dimensione tali da poter generare un effetto importante". Il processo, prosegue l'analista di Ampere Games, potrebbe persino spingere i publisher a rimettere in discussione i sistemi di distribuzione dei propri AAA a grosso budget.



Al momento, conclude tuttavia il ricercatore, non si hanno a disposizione dati ed elementi sufficienti per predire la sostenibilità dei sistemi di abbonamento al momento disponibili sul mercato videoludico.