COD Zombies nel 2023 sempre più probabile? Treyarch avvia nuove assunzioni

In attesa di poter osservare la Campagna di COD Modern Warfare II in azione alla Summer Game Fest, tornano a circolare indiscrezioni relative ad un capitolo stand alone dedicato all'universo di Call of Duty: Zombies.

Le prime voci di corridoio legate ad un generico COD: Zombies in arrivo nel 2023 risalgono all'inizio dell'anno, ma ora i rumor si fanno più serrati in seguito ad un interessante avvistamento. Il team di sviluppo di Treyarch, infatti, ha avviato una campagna di assunzione di nuovi talenti, con numerose posizioni lavorative che includono effettivamente riferimenti a Call of Duty: Zombies.

A confermare l'interesse della software house per questo particolare aspetto della saga Activision, è Kevin Drew, game designer presso Treyarch e responsabile del comparto Zombies di Call of Duty: Black Ops - Cold War. Con il Tweet che trovare in calce, il professionista scrive: "Abbiamo grandi piani per Zombies e vogliamo ampliare il team per realizzarli". Contestualmente, Kevin Drew promuove una lunga lista di posizioni aperte presso gli studi di Treyarch, al momento in cerca di un'ampia selezione di professionisti dello sviluppo videoludico.



Al momento, lo evidenziamo, non vi sono conferme ufficiali in merito all'effettiva esistenza di un Call of Duty: Zombies stand alone, ma sicuramente gli indizi iniziano a sommarsi. Per conferme o smentite, non resta altro da fare che attendere aggiornamenti da Activision e Treyarch!