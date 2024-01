COD Zombies: un 'ambizioso' live service era in sviluppo, ma è stato cancellato

Ormai da anni Zombies è una delle modalità più apprezzate dai fan di Call of Duty essendo comparso in molteplici episodi della serie. La sua popolarità è tale che ad un certo punto sembra che Activision avesse grandi piani per trasformarlo in un ambizioso gioco live-service a sé stante. Ma il progetto non si è concretizzato.

A rivelare i retroscena sulla vicenda è Michael Gummelt, in precedenza lead designer presso gli studi di Raven Software: stando a quanto riportato sul suo profilo LinkedIn, Gummelt avrebbe lavorato a un "ambizioso nuovo progetto live service incentrato su Call of Duty Zombies" a cavallo tra il 2011 e il 2012, tuttavia l'opera sarebbe stata poi cancellata dopo che "lo studio di Activision proprietario di quella specifica componente di COD la rivoleva indietro".

Gummelt non cita esplicitamente di quale studio si tratta, ma è lecito ipotizzare che si stesse riferendo a Treyarch, all'epoca l'unica delle software house interne ad Activision ad occuparsi della modalità Zombies creata originariamente nel 2008 per il loro Call of Duty World at War. In aggiunta, l'ex membro di Raven Software svela anche che nel 2019 la sua compagnia stava lavorando al sequel di una sua storica IP e che due prototipi giocabili erano diventati realtà. Tuttavia nel corso del 2020 Activision avrebbe poi annullato ogni piano spingendo Raven Software a concentrarsi sul supporto per COD Warzone, da poco pubblicato e rivelatosi un enorme successo.

Chiaramente non ci sono conferme ufficiali alle parole di Gummelt, tuttavia non è la prima volta che si diffondono rumor su un gioco interamente incentrato sulla celebre modalità: si parlò ad esempio di un COD Zombies stand-alone in uscita nel 2023, ma per il momento nulla del genere si è concretizzato.