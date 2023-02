È il nuovo COD Zombies? No, è solo la modalità Creativa di Fortnite

Probabilmente manca ancora del tempo affinché la modalità in prima persona arrivi in Fortnite Capitolo 4, ma la presenza di tale funzionalità in uno degli ultimi aggiornamenti ha permesso ad alcuni utenti di sbizzarrirsi con la creatività.

Uno degli esempi più lampanti in tal senso riguarda i filmati che vedono il noto battle royale di Epic Games completamente stravolto, al punto da somigliare alla modalità Zombies dei vecchi Call of Duty. I modder hanno infatti ricreato alcune delle più note mappe della componente cooperativa dell'FPS all'interno della modalità Creativa di Fortnite e il risultato è incredibile. Tra le postazioni che distribuiscono potenziamenti, le armi con le mimetiche luminescenti e i non morti che fanno il loro ingresso nella mappa a cadenza regolare, uno sguardo distratto al video potrebbe facilmente confondere i giocatori e fargli credere che non si tratti di Fortnite.

Se queste sono le possibilità offerte da funzionalità ancora non perfettamente implementate, significa che l'arrivo della Creativa 2.0 in Fortnite e della telecamera in prima persona potrebbero ancora una volta portare una ventata d'aria fresca nel free to play e reinventarlo.

In attesa di poter scoprire le novità del prossimo update, vi ricordiamo che in giro per la mappa è stato avvistato il primo teaser della Stagione 2 di Fortnite Capitolo 4. Avete già letto la nostra guida su come sbloccare tutte le ricompense di The Witcher in Fortnite?