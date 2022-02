COD Zombies standalone e free to play nel 2023? Criptico post di un insider

E' ormai praticamente sicuro che COD 2023 non si farà. Activision ha commentato il report di Bloomberg rivelando di avere comunque in cantiere importanti piani per future esperienze free-to-play legate al suo iconico brand di punta.

E uno di questi progetti potrebbe essere collegato all'apprezzata modalità Zombie vista in numerosi capitoli della serie. A lanciare l'ipotesi, tramite un tweet piuttosto criptico, è stato l'insider Ralph, in genere regolarmente attivo su questioni collegate al franchise di Activision. Nel suo messaggio l'insider non fornisce nessun particolare indizio o approfondimento: si limita semplicemente a riportare il 2023 come anno, aggiungendo poi l'emoji di un zombie. Che un titolo standalone completamente incentrato su COD Zombies possa effettivamente vedere la luce?

Si tratta di un tweet molto enigmatico ed atipico, che tuttavia potrebbe essere coerente con il report di Bloomberg e le recenti dichiarazioni della compagnia americana nel voler offrire prodotti premium e free-to-play nel prossimo futuro, magari proprio per colmare il buco lasciato dal mancato debutto di COD 2023, posticipato all'anno successivo. Si rimane in ogni caso nell'ambito delle pure ipotesi, almeno fino a quando l'azienda non si sbottonerà maggiormente sui propri piani in lavorazione.

Vi piacere giocare un COD Zombies standalone e free-to-play? Per adesso la sola certezza è che Call of Duty Modern Warfare 2 e Warzone 2 sono stati confermati e sono entrambi nelle mani di Infinity Ward, con uscita prevista per il 2022.