Code Shifter: un gioco d'azione 2D 8-bit con i personaggi di Guilty Gear e BlazBlue

Arc System Works ha annunciato Code Shifter, gioco d'azione 2D in Pixel Art che prende ispirazione dagli action game 8-bit a scorrimento laterale usciti su NES negli anni '80 e primi anni '90.

Code Shifter presenterà personaggi tratti dalle serie più iconiche di Arc System Works come BlazBlue, Guilty Gear e River City per un totale di oltre 100 eroi. Oltre alla campagna gli sviluppatori hanno inserito una modalità denominata "Colorful Fighters" che presenta una serie di minigiochi e sfide contro la CPU o altri avversari guidati dai giocatori.

Il nuovo gioco di Arc System uscirà in Giappone il 30 gennaio al prezzo di 2.000 yen, disponibile su PC (via Steam), PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch con supporto per varie lingue tra cui inglese, giapponese, coreano e cinese tradizionale. L'uscita in Occidente è prevista per il prossimo futuro, al momento però non ci sono informazioni precise a riguardo, restiamo quindi in attesa di comunicazioni da parte della compagnia.