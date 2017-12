Code Vein: arrivano nuove immagini e informazioni da Famitsu

Dopo l'ultimodedicato alla storia e ai combattimenti,torna a mostrarsi sull'ultimo numero Famitsu con una serie di nuove immagini e informazioni sui personaggi e il mondo di gioco.

Apprendiamo che il protagonista sarà in grado di rivivere i ricordi degli altri, semplicemente sfiorando il frammento di memoria cristallizzata di un revenant. Pare proprio che il primo incontro fra Louis e Yakumo sarà uno di quelli turbolenti, con quest'ultimo che si ritroverà a puntare la propria pistola all'eroe. Desideroso di vivere come un semplice essere umano, egli finì per trasformarsi in un revenant proprio quando venne salvato da Louis: da allora i due sono diventati inseparabili e agiscono sempre in coppia, con Louis ad agire secondo un forte senso di giustizia.

Nell'attesa di conoscere ulteriori informazioni sul gioco, potete dare un'occhiata alle nuove immagini di Code Vein a questo indirizzo.