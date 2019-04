Code Vein potrebbe uscire su Nintendo Switch?

Code Vein per Nintendo Switch è comparso sul sito di Bandai Namco Games Japan, nella pagina dedicata ai termini di servizio, insieme alle già annunciate versioni per PlayStation 4, Xbox One e PC Windows.

Potrebbe certamente trattarsi di un semplice errore, è difficile saperne di più dal momento che il gioco sembra essere completamente scomparso dai radar. Previsto inizialmente per lo scorso mese di settembre, Code Vein è stato rinviato al 2019 ed è attualmente privo di una data di lancio.

E' probabile che il team stia lavorando per migliorare alcuni aspetti della produzione e che Bandai Namco possa annunciare nuovamente Code Vein tra la primavera e l'estate, svelando nuovi dettagli sul gioco. L'ultima apparizione pubblica risale all'E3 2018, da allora di Code Vein si sono perse le tracce, il titolo ha suscitato un discreto interesse nel pubblico ma l'accoglienza alle prime build non sembra essere stata particolarmente positiva, con qualche critica mossa al gameplay ed al comparto tecnico.

Restiamo in attesa di saperne di più sul futuro di Code Vein, attualmente il lancio è stato confermato solamente su PC, PlayStation 4 e Xbox One, l'uscita della versione Switch appare però decisamente probabile...