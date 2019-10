Code Vein: Bandai Namco annuncia il prossimo aggiornamento a tema Halloween

Bandai Namco ha annunciato il prossimo aggiornamento per Code Vein, il souls-like sviluppato dai ragazzi di God Eater, che aggiungerà gli accessori a tema Halloween ed altri update per la creazione dei personaggi e per l'esplorazione.

La patch di aggiornamento v1.04 sarà pubblicata nel corso del mese di ottobre. Per la precisione, la patch note (che trovate qui) riporta:

Nuovi accessori, colori e pitture facciali a tema Halloween

Nuova funzione per la simmetria destra-sinistra dei capelli

Si potrà cambiare il proprio partner nel Mistle dall'inizio

Nuova funzione per bloccare la direzione della mappa

Nuova funzione per disattivare le conversazioni durante l'esplorazione

Nuovi pop-up per le condizioni anomale

Cambiamento nelle condizioni di trigger per la "Trial of Blood"

Si potrà ottenere Ichor durante l'allenamento

Code Vein ha ricevuto un'ottima accoglienza, soprattutto su Steam dove risulta primo tra i titoli di Bandai Namco. In attesa del prossimo aggiornamento, avete già letto la nostra recensione di Code Vein?