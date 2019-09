Code Vein: il boss Cannoneer & Blade Bearer si mostra in un nuovo trailer

Nel corso dell'ultimo episodio dell'Inside Xbox di Microsoft è stato mostrato un trailer nuovo di zecca di Code Vein, il soulslike ad opera dei creatori di God Eater in uscita questa settimana.

Il breve trailer mostrato all'evento Xbox mostra quella che sembra essere una boss fight piuttosto difficile, dal momento che in maniera simile a quanto visto in Dark Souls con Ornstein e Smough ci ritroveremo ad affrontare due diversi avversari contemporaneamente. Parliamo di Cannoneer & Blade Bearer, due nemici con stili di combattimento completamente diversi che il giocatore dovrà tenere a bada allo stesso tempo per poterne uscire vittorioso.

Prima di lasciarvi al filmato, che trovate al minuto 41:10 del video allegato alla notizia, vi ricordiamo che il gioco arriverà sugli scaffali di tutti i negozi a partire dal prossimo venerdì 27 settembre 2019 su PlayStation 4, Xbox One e PC (solo su Steam). Al momento è inoltre possibile scaricare una demo gratuita di Code Vein disponibile solo su PlayStation Store e Xbox Live, all'interno della quale si potrà giocare una porzione di gioco e creare il proprio alter ego digitale, il quale potrà essere trasferito nella versione finale del titolo.

