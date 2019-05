Code Vein: il Closed Network Test inizierà su console a fine mese

Bandai Namco Entertainment è lieta di annunciare che dalle ore 05:00 del 31 maggio alle ore 09:00 del 3 giugno si svolgerà il Closed Network di Code Vein su PlayStation 4 e Xbox One. Il PC, almeno per il momento, sembra essere escluso dall'iniziativa.

Sulle console di casa Microsoft potranno partecipare solamente gli abbonati ad Xbox Live Gold, mentre su PS4 non sarà obbligatorio possedere una sottoscrizione a PlayStation Plus. Le iscrizioni potranno essere effettuate a partire dal 29 maggio sul sito ufficiale di Bandai Namco. Il Closed Network Test di Code Vein vi concederà l'opportunità di creare il vostro personaggio personalizzato, giocare il segmento iniziale dell'avventura e ed avventurarvi all'interno di un dungeon in modalità cooperativa assieme ad un vostro amico, dove ad attendervi troverete tanti temibili nemici.

Dopo essere sparito dalle scene per un bel po' di tempo, Code Vein è tornato a farsi vedere all'inizio di questo mese, apparendo in ottima forma. Il nostro Francesco Fossetti ha avuto modo di provarlo con mano, e ha raccolto tutte le sue impressioni nell'anteprima di Code Vein. Se ne volete ancora, tra le nostre pagine trovate anche dei video su editor e combattimenti.