Code Vein, la co-op non vi salverà: "Morirete più e più volte", dichiara Bandai Namco

Code Vein è l'intrigante progetto di Bandai Namco Entertainment con cui la compagnia cercherà di proporre una nuova offerta nell'ormai affollato settore dei souls-like.

Essendo fortemente ispirato alla serie Souls di FromSoftware, è naturale che anche Code Vein metterà a dura prova le abilità dei giocatori attraverso una difficoltà particolarmente punitiva. Tuttavia, la presenza di un companion che affiancherà il nostro protagonista durante le sue avventure ha fatto sorgere in qualcuno il dubbio che le cose potessero diventare fin troppo semplici sul campo di battaglia.

A dissipare i dubbi degli utenti in cerca di un'esperienza hardcore, sono arrivate le parole del producer Keita Izuka che, nel corso di una recente intervista (che trovate in cima alla notizia), ha proprio affrontato l'argomento difficoltà. Secondo le sue parole, gli sviluppatori di Shift (già autori della serie di God Eater) hanno meticolosamente lavorato al fine di implementare la co-op nel modo più equilibrato possibile all'interno delle meccaniche di gameplay. E non dubitate: i giocatori "moriranno più e più volte", non importa quanto efficiente possa dimostrarsi il nostro compagno di battaglie.

Ricordiamo ai lettori che Code Vein sarà pubblicato su PC, PlayStation 4 e Xbox One il 27 settembre 2019. Di recente, Bandai Namco ha mostrato il filmato introduttivo oltre all'edizione Revenant comprensiva della statuetta dedicata a Mia. Per ulteriori approfondimenti, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Code Vein.