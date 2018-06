Code Vein: la Collector's Edition arriverà anche in Europa, svelati tutti i contenuti

Bandai Namco Entertainment annuncia che l'edizione standard e la Collector's Edition di Code Vein saranno disponibili in Italia dal 27 settembre in versione fisica per Xbox One e PlayStation 4. Le versioni digitali per console e la versione PC arriveranno il giorno successivo.

La Collector's Edition include il gioco base e una figurine esclusiva di Mia Karnstein, uno dei protagonisti del gioco. Alta 17cm, la figurine di Mia impressionerà per via del suo Bloody Veil. Questa edizione include anche contenuti digitali come la colonna sonora originale, un artbook e un set di personalizzazione in-game per tutti i personaggi.

In aggiunta, chi prenoterà il gioco (presso i negozi aderenti all’iniziativa) sarà ricompensato con 3 armi legate al franchise di God Eater. Avranno anche accesso allo speciale velo di sangue Venous Claw che compensa il suo corto raggio con potentissime abilità. Infine, potranno anche mettere le proprie mani su un set di accessori che include degli stamp per il multiplayer, elementi per la personalizzazione e Harbinger, un codice che offre caratteristiche speciali al suo possessore.