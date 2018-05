Code Vein: la data di uscita verrà svelata il 5 giugno

Bandai Namco Entertainment ha annunciato che la data di lancio di Code Vein verrà svelata il 5 giugno, permettendoci di sapere quando il nuovo JRPG soulslike degli autori di God Eater sarà disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC.

Fino a questo momento la finestra di lancio del gioco era fissata per un generico 2018, senza particolari indicazioni sul periodo di uscita. Stando alle parole del producer Keita Izuka, tuttavia, il processo di sviluppo si trovava ormai a buon punto già nello scorso mese di aprile, con il team impegnato a perfezionare gli ultimi aspetti della produzione e a correggere gli ultimi bug.

Considerando che sui listini di un distributore europeo era comparsa una data di uscita fissata all'8 luglio, per poi essere rimossa a causa di un errore, ci domandiamo se Code Vein non finirà per debuttare proprio tra un paio di mesi. Per saperlo con certezza, tuttavia, basterà attendere le ore 04:00 italiane del 5 giugno, occasione in cui Bandai Namco Entertainment annunciata la data di lancio definitiva del gioco.

Nel frattempo, se volete saperne di più sul nuovo JRPG soulslike del team di God Eater, sulle nostre pagine trovate un gameplay trailer con il commento dei giocatori e alcuni dettagli aggiuntivi sui personaggi, i boss e le ambientazioni.