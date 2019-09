Code Vein: la demo si aggiornerà a breve per introdurre il multiplayer online

Disponibile su console PlayStation 4 e Xbox One da alcuni giorni, la demo di Code Vein ha permesso ai giocatori di avere un piccolo assaggio del nuovo souls-like in salsa anime di Bandai Namco Entertainment, ormai prossimo al suo debutto ufficiale.

Gli sviluppatori di Shift, già noti per la serie action-RPG di God Eater, hanno annunciato l'arrivo di un aggiornamento per la demo del gioco con cui verranno introdotte delle funzionalità inedite. Tra le novità troviamo il nuovo stage "Town of Sacrifice", che a quanto pare saprà mettere alle strette anche i giocatori più abili, la modalità multiplayer online, e la possibilità salvare il personaggio che abbiamo creato tramite l'editor del gioco per poi trasferirlo nella versione finale. Al momento, tuttavia, non è stato ancora confermato in quale data l'aggiornamento verrà distribuito, quindi rimaniamo in attesa di ulteriori precisazioni da parte di Bandai Namco Entertainment.

Ricordiamo ai lettori che Code Vein sarà disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One a partire dal 27 settembre 2019. Recentemente ci è stato mostrato in azione con un nuovo trailer il temibile boss Insatiable Despot. Per conoscere tutti gli ulteriori dettagli riguardo al souls-like sviluppato da Shift, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Code Vein.