Code Vein, il director lavora ad un nuovo gioco: sequel in arrivo per il soulslike?

Dopo essere riuscito ad oltrepassare la soglia delle 3 milioni di copie vendute con Code Vein, l'apprezzato soulslike in salsa anime pubblicato nel 2019, il director Hiroshi Yoshimura ha avviato i preparativi sul suo nuovo progetto videoludico.

Pur non fornendo dettagli particolari, ed anzi sottolineando come intenda per il momento mantenere una certa segretezza al riguardo, Yoshimura ha confermato di star lavorando da un paio di anni ad un nuovo titolo. "Negli ultimi anni ho lavorato duramente allo sviluppo di un titolo di cui non posso ancora parlarvi", sono state le dichiarazioni raccolte da 4Gamer in occasione dell'intervista di fine anno a cui hanno partecipato numerosi sviluppatori giapponesi.

Yoshimura è divenuto particolarmente noto per aver diretto Code Vein, un soulslike che, al netto dei suoi difetti, ha saputo convincere gli appassionati del genere fornendo una variazione sul tema in stile anime. Il director si è però storicamente occupato anche della serie di God Eater, che solitamente viene accostata a quella di Monster Hunter per la sua impostazione ludica. Non sappiamo se il nuovo gioco diretto dall'autore possa costituire un seguito di questi due franchise, o se invece sia una IP completamente originale a cui sta lavorando con Bandai Namco. Per saperne di più, siamo inevitabilmente costretti a pazientare.

