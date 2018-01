Code Vein: disponibili tanti nuovi screenshot tratti dalla versione occidentale

Quest'oggiha pubblicato tantissimi nuovi screenshot di, action RPG soulslike in sviluppo per PlayStation 4, Xbox One e PC presso il team responsabile della serie

Gli scatti ritraggono alcuni dei personaggi del gioco, come Louis, Silva, Queen, Davis e Io, e permettono di dare uno sguardo alla base, che abbiamo già avuto modo di conoscere in un video gameplay pubblicato proprio questa mattina. Tra le altre cose, è anche possibile dare un'occhiata alla schermata di personalizzazione del personaggio e ai menu di interazione con i venditori e gli altri NPC.

Trovate tutte le immagini raccolte nella galleria in calce a questa notizia. Come vi sembra il gioco? Vi ricordiamo che Code Vein verrà pubblicato nel corso del 2018 su PlayStation 4, Xbox One e PC, ma non è ancora privo di una data d'uscita precisa.