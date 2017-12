Code Vein: disponibili tantissime nuove immagini in Full HD

Quest'oggiha pubblicato tantissime nuove immagini in alta risoluzione di, action RPG in sviluppo presso il team responsabile della serie

Grazie ad esse è possibile fare la conoscenza di personaggi come Louis e Yakumo. Il primo ha un forte senso di giustizia e si impegna per proteggere gli indifesi, forte della sua grande esperienza nel combattere i Lost. È una persona molto affidabile e difende il protagonista quando si trova in difficoltà. Yakumo è un Revenant che venne salvato proprio da Louis quando stava per diventare un Lost. I due ora viaggiano assieme.

I Revenant sono creature simili ai vampiri che necessitano di sangue per sopravvivere. Per soddisfare la loro sete (evitando di attingere al sangue umano) utilizzano le Blood Tears. Quelli che invece soccombono ai loro istinti diventano Lost, che vengono cacciati dai Revenant, in un ciclo apparentemente senza fine.

Trovate tutte le immagini raccolte nella galleria in calce a questa notizia. Code Vein è atteso in tutto il mondo su PlayStation 4, Xbox One e PC nel 2018. Il titolo si è recentemente mostrato in un nuovo trailer e in tanti altri screenshot che, tra le altre cose, permettono di dare uno sguardo ai menu di gioco.