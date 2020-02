Code Vein: il DLC Frozen Empress è ora disponibile, ecco il trailer

Se aspettavate l'occasione giusta per riprendere Code Vein, oggi è il giorno giusto: è disponibile da oggi il nuovo DLC del gioco, chiamato Frozen Empress, secondo contenuto aggiuntivo di un certo peso per il titolo di Bandai Namco, dopo Hellfire Knight.

Entrambi i DLC sono scaricabili singolarmente al prezzo di 9.99 euro, mentre chi ha acquistato il Season Pass del gioco potrà ottenerlo ovviamente in maniera gratuita. Per celebrare l'occasione, è stato diffuso anche un trailer di lancio, che trovate in cima alla news e che mostra alcune sequenze di gameplay del DLC.

"Dopo aver sconfitto l’Hellfire Knight, affronta la Frozen Empress in questo secondo contenuto aggiuntivo! Regnante su di una nuova sezione delle Profondità – la Celestial Ice Prison – e rafforzata dai suoi cristalli, la Frozen Empress sarà un boss difficile da sconfiggere.

In aggiunta a questa sfida, i giocatori potranno anche sbloccare nuovi outfit, trovare nuove armi in grado di infliggere danni da ghiaccio e sperimentare un nuovo Codice.", scrive Bandai Namco per descrivere il contenuto scaricabile, aggiungendo che il DLC 3 del Season Pass sarà disponibile nel mese di Marzo, dunque non ci vorrà molto prima di un nuovo aggiornamento di Code Vein.

Code Vein ha superato il milione di copie vendute. Se volete maggiori informazioni sul gioco, date un'occhiata alla nostra recensione di Code Vein.