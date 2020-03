Code Vein: il DLC Lord of Thunder è ora disponibile, ecco il trailer di presentazione

Bandai Namco ha reso disponibile il terzo DLC per il souls-like Code Vein che prende il titolo di Lord of Thunder. I giocatori potranno fronteggiare una nuova sfida in un'area inedita e controllata da un temibile boss.

Il terzo DLC per Code Vein, Lord of Thunder, è incluso nel Season Pass ma può essere acquistato singolarmente al prezzo di 9,90 Euro. I contenuti aggiuntivi introdotti dal DLC includono nuovi e potenti nemici, costumi alternativi per i compagni nonché armi inedite e codici sanguigni. Il nuovo arco narrativo sarà ambientato nell'area chiamata Eternal Abyss la cui esplorazione porterà i giocatori a scontarsi con il temibile boss Lord of Thunder, capace di controllare la potenza dei fulmini. Una volta battuto si potranno ottenere nuove e potentissime armi a tema.

Lord of Thunder segue i primi due DLC intitolati rispettivamente Hellfire Knight e Frozen Empress, entrambi inclusi nel Season Pass o acquistabili al prezzo di 9,90 Euro l'uno. Prima di lasciarvi al filmato di presentazione, vi ricordiamo che Code Vein è andato oltre le aspettative degli sviluppatori, superando il milione di copie vendute. Sulle pagine di Everyeye è disponibile la recensione di Code Vein.