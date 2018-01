Code Vein: due nuovi video gameplay mostrano la base e tanti combattimenti

è tornato a mostrarsi in occasione delin due nuovi video gameplay catturati sue pubblicati da

Il primo dei due filmati si concentra sulla base del giocatore, dove avrà l'opportunità di prendersi una pausa dalle battaglie e interagire con i personaggi non giocanti, tra i quali figurano Mia, Io, Coco, Yakumo, Rin e Davis. C'è un bar, un'area di ricreazione, l'immancabile negozio e ad un certo punto è anche possibile vedere il simbolo di Domino's Pizza (una nota catena di ristorazione americana) il cui ruolo all'interno del gioco non è ancora stato del tutto spiegato. Il secondo video, invece, si concentra sulla principale attrattiva del titolo, i combattimenti, che si svolgono in due ambientazioni molto differenti: una innevata, e l'altra avvolta nelle fiamme. Trovate i filmati in cima e in calce a questa notizia, buona visione!

Code Vein verrà pubblicato nel corso di quest'anno su PlayStation 4, Xbox One e PC, ma non è ancora stata fornita una data più precisa. Recentemente il soulslike di Bandai Namco si è mostrato in tantissime immagini ritraenti i personaggi Yakumo e Louis.