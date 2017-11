Code Vein ed Ace Combat 7 live con sabaku da Lucca Comics & Games! (replica)

Anche ieri 3 novembreè stato ospite dial, dove ha giocato con noi due dei titolipiù attesi,ed

In questo articolo vi proponiamo le repliche delle due dirette che sono state trasmesse sui nostri canali Twitch e YouTube.

In basso alla notizia trovate il gameplay di Ace Combat 7 giocato a partire dalle ore 15:00 di ieri pomeriggio, mentre in cima potete avere un assaggio di Code Vein, la cui trasmissione è partita alle 17:00. In entrambi i casi sono state analizzate a fondo le meccaniche di gameplay e le caratteristiche principali dei titoli in compagnia di Sabaku e Francesco Fossetti.

Vi ricordiamo che Code Vein ed Ace Combat 7 sono attesi su PlayStation 4, Xbox One e PC nel 2018.