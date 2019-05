Code Vein: editor e combattimenti in video; annunciato il Network Test

Dopo diversi mesi di assenza, Code Vein è tornato a palesarsi, questa volta con una demo giocabile testata a fondo da Francesco Fossetti.

Durante la prova, il nostro caporedattore ha avuto modo di registrare ben due video gameplay, che ci permettono di dare uno sguardo alle prime fasi dell'avventura. Nel primo filmato, che potete trovare in apertura di notizia, vi mostriamo le numerose possibilità offerte dall'editor del personaggio. Nel secondo, che abbiamo invece allegato in calce, potete visionare oltre 50 minuti di gameplay, grazie ai quali potete farvi un'idea ben precisa sul sistema di combattimento, l'interfaccia utente e i menu (sono anche incluse alcune cutscene).

Bandai Namco Entertainment, intanto, ha aperto le iscrizioni al Network Test di Code Vein per PlayStation 4 e Xbox One. Grazie ad esso, i fortunati che verranno selezionati avranno l'opportunità di testare la componente multigiocatore del primo capitolo dell'avventura e contribuire alla risoluzione dei problemi che verranno riscontrati. I posti sono limitati, pertanto vi consigliamo di effettuare l'iscrizione mediante il link sopra riportato il prima possibile. La data d'inizio del Network Test non è stata comunicata.

