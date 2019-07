Code Vein: edizione Revenant con la statua di Mia e filmato introduttivo in stile anime

Dall'Anime Expo 2019 sono arrivate alcune interessante novità anche per Code Vein, action RPG di Bandai Namco sviluppato dal team di God Eater. Tanto per cominciare, la compagnia giapponese ha svelato l'edizione Revenant Bundle per PlayStation 4 e Xbox One, esclusiva del Bandai Namco Store.

Quest'edizione, al momento disponibile al preordine solamente sul sito americano al prezzo di 99,95 dollari, include il gioco base, un case in metallo e una statua di Mia Karnstein, oltre alla colonna sonora e un art-book entrambi in formato digitale. Trovate un'anteprima dei contenuti in calce a questa notizia. Al momento, non sappiamo se e quando il Revenant Bundle verrà messo in vendita anche in Italia.

In aggiunta a ciò, all'Anime Expo Bandai Namco ha anche mostrato il filmato introduttivo della storia, realizzato con uno splendido stile anime e dalla durata di oltre 4 minuti. Lo abbiamo allegato in cima, buona visione! Code Vein, ricordiamo, verrà pubblicato il prossimo 27 settembre su PlayStation 4, Xbox One e PC. In uno dei recenti trailer, abbiamo avuto modo di vedere in azione il devastante spadone a due mani, una delle tante armi che potranno essere utilizzate in battaglia. Se volete saperne di più sul gioco in vista dell'uscita, vi consigliamo di leggere l'anteprima di Code Vein a cura di Gabriele Laurino.