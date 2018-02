Code Vein: emergono tanti screenshot inediti e nuovi dettagli sulla trama del gioco

Il nuovo numero del settimanale nipponico Famitsu include un interessante articolo su, il nuovo souls-like JRPG diche nel corso del 2018 approderà su PC, Xbox One e PlayStation 4.

Secondo quanto riportato dalla rivista, il destino dell’umanità, in passato, è stato in grave pericolo, poiché una ragazza sfuggita a degli atroci esperimenti aveva messo assieme un vero e proprio esercito di Lost, che riusciva a controllare solo grazie alle ricerche condotte sul suo corpo. Quella battaglia ha provocato molte perdite, portando alla creazione di innumerevoli Revenant e Lost.



All’inizio del gioco, l’eroe è tra coloro che vogliono combattere la Regina. Lui e Jack attaccano infatti la struttura che funge da base della Regina, dove ha luogo uno scontro coi Lost sotto il suo controllo, finché la monarca in persona non scende sul campo di battaglia. È nel mezzo della lotta che la maschera dell’eroe viene via e questi comincia a trasformarsi in un Lost. Credendo che non ci sia più nulla da fare l’eroe, Jack gli spara e la scena termina col protagonista che precipita da una scogliera, abbracciando apparentemente la morte… o forse no.



La maschera è invero un elemento fondamentale perché la Regina è circondata da una minacciosa aura che sottolinea la sua sete di sangue, la quale le consente non solo di controllare i Lost, ma anche di accelerare spaventosamente il processo che trasforma i Revenant in Lost. È per questo preciso motivo che Jack tanta di uccidere l’eroe, subito dopo che questi perde la propria maschera.



Per quanto riguarda poi i compagni NPC, che appunto possono accompagnare l’eroe durante i suoi viaggi, pare che questi potranno distrarre i nemici, offrire potenziamenti temporanei, risolvere autonomamente uno scontro, e resuscitare il protagonista, qualora riescano a raggiungerlo abbastanza velocemente.



Per quel che concerne il multiplayer, apprendiamo che la cooperazione fra Remnant sarà essenziale in Code Vein, sia coi compagni NPC, che con gli altri giocatori, i quali potranno essere convocati online. I giocatori in difficoltà potranno dunque inviare dei segnali di soccorso e accogliere tutti coloro che soddisferanno le condizioni richieste.

Vi ricordiamo che Code Vein è atteso su PlayStation 4, Xbox One e PC nel corso del 2018, ma la casa giapponese non ha ancora rivelato la data d'uscita precisa