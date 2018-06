Code Vein esce a fine settembre: pubblicato un nuovo trailer e svelati i bonus preordine

Bandai Namco Games ha annunciato che Code Vein sarà disponibile in tutto il mondo dal 28 settembre 2018 su PlayStation 4, Xbox One e PC (via Steam). Per l'occasione il publisher ha pubblicato un nuovo trailer e svelato i contenuti bonus per i preordini.

In Occidente, coloro che effettueranno il preordine riceveranno il God Eater Collaboration Weapon Set (include The Blanched Greatsword, Cerulean Spear e Crimson Longsword) oltre all'arma Venous Claw. In Giappone, Code Vein arriverà anche nell'esclusiva Bloodthirst Edition per PlayStation 4 che include:

Una copia del gioco

Una statuina di Mia alta 17 centimetri

Artbook Code Vein World Report

Colonna sonora su CD con 22 brani

DLC Bloodthirster

Questa edizione speciale al momento è stata annunciata per il solo mercato giapponese, restiamo in attesa di eventuali comunicazioni da parte di Bandai Namco Games Europe.