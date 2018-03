Code Vein: un lungo video gameplay mostra un dungeon e un'intera boss battle

Durante un evento organizzato dal magazinead Akihabara, Tokyo,ha mostrato una demo di Code Vein intitolata(quella mostrata al Tokyo Game Show si chiamava invece).

Il filmato di gameplay inizia con l'attraversamento di un dungeon, dove il giocatore è chiamato ad affrontare alcuni Lost non particolarmente agguerriti. In questa fase viene anche mostrata la possibilità di cambiare companion presso quello che, a tutti gli effetti, è l'equivalente di un falò di Dark Souls.

Della seconda parte si svolge invece un'intensa battaglia contro un boss chiamato Queen's Knight, che in realtà è già stata mostrata in passato. Questa volta però è l'Action Director in persona a giocare, che non ha potuto fare a meno di morire per ben due volte prima di portarla a termine. Trovate il video in questione in apertura di notizia, buona visione!

Vi ricordiamo che Code Vein verrà pubblicato su PlayStation 4, Xbox One e PC in una data non ancora precisata di quest'anno. Nelle scorse settimane sono stati svelati tanti dettagli sulla trama ed è stato mostrato in video l'hub centrale del titolo, dove il giocatore potrà interagire con gli altri NPC, effettuare acquisti e migliorare l'equipaggiamento.