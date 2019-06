Code Vein: il mostruoso boss "Successor of the Ribcage" si mostra nel nuovo trailer

Code Vein torna a mostrarsi in un nuovo filmato, grazie al quale possiamo fare la conoscenza di una nuova e terrificante creatura che dovremo sconfiggere nel corso dell'avventura, il "Successor of the Ribcage".

Si tratta di un enorme boss con quattro braccia simili a quelle delle divinità indiane e la testa che ricorda un lupo. Attraverso il filmato possiamo intuire che tra le caratteristiche di questa enorme creatura nemica c'è la possibilità di controllare gli elementi. Non a caso, infatti, il giocatore viene colpito con attacchi elettrici, di ghiaccio e di fuoco oltre che dalle lunghe catene che gli avvolgono le numerose braccia.

Prima di lasciarvi al filmato, vi ricordiamo che il gioco arriverà sugli scaffali di tutti i negozi a partire dal prossimo 27 settembre 2019 nelle versioni PlayStation 4, Xbox One e PC (Steam).

Avete già dato uno sguardo al moveset della spada di Code Vein, protagonista di un altro filmato di gioco? Gli sviluppatori non hanno inoltre escluso il possibile arrivo di Code Vein su Nintendo Switch o sull'Epic Games Store, ma per il momento non sembrano esserci piani al riguardo.

Nel caso foste curiosi di scoprire qualche informazione in più sul gioco, vi invitiamo a leggere la nostra anteprima di Code Vein.