Code Vein: il moveset del martello si mostra in un nuovo trailer

Continuano ad essere pubblicati con una certa costanza i nuovi filmati dedicati a Code Vein, il soulslike degli autori di God Eater che promette una certa varietà per quello che riguarda l'arsenale a disposizione del giocatore.

Il video di oggi è infatti dedicato al Great Hammer, un martello dalle dimensioni generose in grado di scaraventare in aria anche gli avversari più robusti. Un'arma in grado di infliggere così tanti danni richiede però molto più tempo per eseguire qualsiasi tipo d'attacco, esponendo così il protagonista ai fendenti nemici. Proprio come lo spadone a due mani di Code Vein, anche in questo caso ci troviamo di fronte ad un'arma che richiede un buon tempismo per essere utilizzata nel migliore dei modi.

Prima di lasciarvi al filmato in questione, vi ricordiamo che il gioco raggiungerà gli scaffali di tutti i negozi a partire dal prossimo 27 settembre 2019 nelle seguenti versioni: PlayStation 4, Xbox One e PC (Steam).

