Code Vein: il moveset della spada ad una mano esibito nel nuovo trailer

Bandai Namco Entertainment ha pubblicato un nuovo breve trailer dedicato a Code Vein, il souls-like in stile anime tornato finalmente sotto i riflettori dopo un preoccupante periodo di silenzio da parte del team di sviluppo.

Il nuovo filmato, che come al solito potete visionare in cima alla notizia, consente di dare uno sguardo più approfondito al moveset della spada a una mano. Come di facile previsione, si tratta di un'arma molto bilanciata, con cui i giocatori potranno trovare un perfetto equilibrio tra mobilità e potenza d'attacco nel tentativo di sopraffare le demoniache creature che popolano il distopico mondo dell'action game sviluppato da Shift, già autori della serie di God Eater.

Lasciandovi alla visione, vi ricordiamo che Code Vein sarà pubblicato il 27 settembre 2019 su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Il producer Keita Izuka ha dichiarato che amerebbe vedere arrivare il titolo anche su Google Stadia, ma al momento Bandai Namco non ha stretto alcun tipo di accordo con il colosso di Mountain View. Per approfondimenti ulteriori, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Code Vein.