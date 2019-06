Code Vein su Nintendo Switch o Epic Store? 'Potrebbe esserci una possibilità in futuro'

Ancora privo di una data di pubblicazione precisa, ma atteso per il 2019, Code Vein è attualmente atteso su Playstation 4, Xbox One e PC (via Steam). Diversi utenti si chiedono tuttavia se il team non possa decidere di supportare altre piattaforme.

In particolare, nel corso di una recente intervista a Keita Iizuka, la redazione del portale Gamespot ha avuto modo di investigare su di un possibile approdo del gioco su Nintendo Switch od Epic Games Store. Il producer di Code Vein non si è sottratto alla domanda ed, anzi, ha fornito una risposta piuttosto intrigante, che vi riportiamo di seguito: "Ci stiamo concentrando sullo sviluppo per Playstation 4, Steam, e Xbox One. Ma per quanto riguarda la possibilità di un porting su Switch o [l'Epic Games Store], potrebbe esserci una possibilità in futuro. Non possiamo esserne sicuri in questo momento". Dal producer del gioco non giunge dunque ad ora alcuna conferma ufficiale, ma neppure una totale chiusura in merito alla tematica.



Vi ricordiamo che recentemente Bandai Namco ha annunciato un closed network test di Code Vein, attualmente in fase di svolgimento su console. Per maggiori informazioni sul gioco, è possibile fare riferimento al nuovo provato di Code Vein disponibile sulle pagine di Everyeye e realizzato dal nostro Francesco Fossetti.