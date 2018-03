Code Vein: nuove immagini per Eva e Jack e per una nuova location

Tra la nuova ondata dei cosiddetti souls-like, troviamo anche il nome di. Nella giornata di oggi,ha pubblicato una nuova galleria di immagini dedicate al titolo sviluppato da Shift che promette di unire le meccaniche tipiche della serie From Software ad atmosfere cupe in stile anime.

Gli screenshot, che vi abbiamo riportato in calce alla notizia, permettono di dare uno sguardo alla Cathedral of the Sacred Blood, una location del gioco mai mostrata prima d'ora. Prima di raggiungere le profondità di questa lussureggiante cattedrale attorniata dall'atmosfera post-apocalittica su cui si basa il titolo, saremo chiamati ad affrontare un temibile boss simile ad un lupo conosciuto con il nome di Successor of the Ribcage.

Le immagini aggiuntive si concentranno invece su due dei partner che accompagneranno il protagonista principale di Code Vein nelle sue pericolose avventure: Eva, leader della fazione dei Revenant, e Jack, che offrirà la sua assistenza nelle fasi iniziali del titolo.

Lasciandovi alla visione delle immagini, vi ricordiamo che Code Vein sarà pubblicato da Bandai Namco Entertainment nel corso del 2018. Nelle scorse ore il publisher ha offerto una panoramica più ampia sui personaggi e sul comparto narrativo del titolo in via di sviluppo presso Shift.