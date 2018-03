Code Vein: nuove informazioni sui personaggi e sulla storia

svela nuove informazioni sulla storia e personaggi di: dopo la battaglia contro la Regina, il protagonista si risveglia senza più memoria in una zona sconosciuta, una città distrutta...

Quando ha ripreso conoscenza, accanto a lui c’era Io, una donna a conoscenza del suo potere di rivitalizzare le fonti di sangue danneggiate, che si trovano in tutta la città. Le fonti di sangue creano perle di sangue ed entrambe sono molto ricercate poiché in grado di conferire notevoli poteri. Le perle di sangue hanno creato una gerarchia di potere, in cui i più deboli vengono trattati come schiavi per raccoglierle. Io e il protagonista vengono catturati da un gruppo di Redivivi che tengono Io in ostaggio e costringono il protagonista a cercare perle di sangue nel sottosuolo.



Una volta lasciato il mondo sotterraneo, il protagonista scopre che i Redivivi si sono dispersi, in quanto impazziti a causa del miasma e della loro sete di sangue. I Redivivi dispersi attaccano il protagonista, ma improvvisamente compare Louis, che lo aiuta a sconfiggerli, per poi guidarlo alla base.



Code Vein è un gioco di ruolo e d’azione in terza persona che vede i giocatori assumere il ruolo di un Redivivo. Questi soldati immortali sono stati creati per contrastare la minaccia per l’umanità comparsa dopo la Grande Rovina, un evento catastrofico che ha eliminato la maggior parte della popolazione. Iniettando nei cadaveri degli umani un parassita rigenerante di organi biologici, sono stati riportati in vita, ottenendo superpoteri e la capacità di rivivere dopo la morte finché il loro cuore resta intatto, al costo di perdere ogni loro ricordo. I giocatori dovranno avventurarsi in questo mondo con un compagno scelto tra i vari abitanti di Vein, così da svelare i ricordi perduti e fuggire da questa nuova e folle realtà.



Code Vein sarà disponibile per Xbox One, PlayStation 4 e PC tramite Steam nel 2018.