Code Vein: tre video gameplay per l'HUB di gioco e nuove ambientazioni

Nello specifico, il filmato che trovate in cima alla notizia mette in mostra l'"Home Base", ovvero l'HUB centrale del titolo in cui il giocatore potrà muoversi per interagire con gli NPC per acquistare e vendere oggetti, migliorare il proprio equipaggiamento, e altro ancora. Portando a termine determinati compiti legati agli NPC, il giocatore incrementerà la propria Affinità, grazie alla quale sarà possibile sbloccare e ottenere equipaggiamenti via via più rari e potenti.

I restanti video che vi abbiamo riportato in calce all'articolo presentano invece "City of Falling Flame” e “Ridge of Frozen Souls", due delle ambientazioni che avremo modo di visitare durante l'avventura.

Code Vein sarà disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One nel corso del 2018. Seguendo questo indirizzo, trovate una recente galleria di immagini pubblicate da Bandai Namco.