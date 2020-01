Code Vein: il nuovo aggiornamento ci prepara all'arrivo dell'espansione Hellfire Knight

Bandai Namco e gli autori del God Eater Team pubblicano una nuova patch di Code Vein su PC, PS4 e Xbox One per prepararci all'arrivo di Hellfire Knight, la prima delle tre espansioni collegate al Season Pass del loro action ruolistico venato di elementi soulslike.

L'aggiornamento che porta Code Vein alla versione 1.30 su tutte le piattaforme opera delle modifiche al sistema di gioco e al bilanciamento dell'esperienza offerta dalla campagna principale, oltre a correggere e ottimizzare il multiplayer con l'estensione del tempo richiesto dall'uscita della partita dopo la conclusione degli scontri con i boss.

Per quanto riguarda invece i contenuti di Hellfire Knight, a fornirci tutte le indicazioni del caso è il Microsoft Store ufficiale con una descrizione che illustra il DLC come un pacchetto aggiuntivo capace di arricchire il titolo con nuovi nemici, degli elementi di equipaggiamento inediti, armi originali e tanti costumi da sbloccare nelle nuore aree delle Profondità.

L'espansione Hellfire Knight dovrebbe approdare su PC, PS4 e Xbox One nella giornata di domani, mercoledì 29 gennaio, con download "gratuito" per i possessori del Season Pass di Code Vein e per gli acquirenti della Deluxe Edition del soulslike firmato da Hiroshi Yoshimura.