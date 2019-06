Code Vein: il nuovo esplosivo trailer svela la data di uscita!

Dopo aver annunciato diverse novità su Sea of Thieves, l'Inside Xbox offre aggiornamenti su Code Vein, l'avventura dalle tinte dark targata Bandai Namco.

Il gioco è infatti tornato a mostrarsi, piuttosto a sorpresa, in occasione dello show di approfondimento legato all'universo videoludico di Casa Microsoft. Durante l'appuntamento è infatti stato condiviso con il pubblico un nuovo coinvolgente ed inedito trailer di Code Vein, che ha offerto ai giocatori un'interessante opportunità per approfondire il contesto narrativo che caratterizzerà questa produzione.



Ottime notizie sono inoltre state confermate per i videogiocatori che attendono con ansia il gioco: il nuovo filmato ha infatti svelato la data di lancio ufficiale del titolo Bandai Namco. Code Vein approderà ufficialmente sul mercato videoludico il prossimo 27 settembre 2019! Per maggiori informazioni sul gioco, vi segnaliamo che sulle pagine di Everyeye è disponibile un nostro speciale dedicato al Closed Network Test di Code Vein, a cura di Gabriele Laurino.