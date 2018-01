Code Vein: un nuovo filmato di gameplay ci mostra le bossfight del Queen's Knight

, il souls-like in stile anime in via di sviluppo presso gli studi di(software house già nota per la serie di) torna oggi a mostrarsi con un nuovo video di gameplay.

La testata di Dualshockers, che ha avuto modo di tornare a provare con mano il titolo di Bandai Namco, ha pubblicato un nuovo video di gameplay ambientato nel livello "Area-D2 Ruined City Underground", al termine del quale saremo chiamati ad affrontare il possente Queen's Knight. Come non troppo spesso accade a causa della difficoltà mediamente elevata del titolo, questa volta sarà il nostro protagonista ad avere la meglio sul suo temibile avversario.

Code Vein sarà pubblicato su PC, PS4 e Xbox One nel corso del 2018 da Bandai Namco. Recentemente il publisher ha pubblicato una nuova galleria di immagini tratte dalla versione occidentale del gioco. Per ulteriori dettagli, vi raccomandiamo di consultare la nostra Video Anteprima.