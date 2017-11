Code Vein: il nuovo gameplay trailer mostra i personaggi in azione

In occasione deiha pubblicato un nuovo gameplay trailer di, mostrando in azione i personaggi, le ambientazioni e alcuni boss che avremo modo di affrontare nel corso dell'avventura.

Come potete vedere nel filmato riportato in cima, Bandai Namco Entertainment ha approfittato dei Golden Joystick Awards 2017 per mostrare nuove sequenze di gioco tratte da Code Vein, permettendoci di dare un'occhiata ai personaggi, alle atmosfere delle ambientazioni e ad alcuni boss. Se invece volete assistere a una sequenza di gioco prolungata, sulle nostre pagine trovate un video gameplay di Code Vein della durata di un'ora (tratto dalla demo di Lucca Comics & Games 2017).

Ricordiamo che il nuovo Action RPG di Bandai Namco è atteso nel corso del 2018 su PS4, Xbox One e PC.