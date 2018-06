Code Vein: il nuovo trailer illustra nel dettaglio il Blood Veil Ogre

Bandai Namco ha pubblicato un brevissimo video di Code Vein incentrato su Ogre, uno dei Blood Veil che sarà possibile utilizzare in battaglia: si tratta di speciali abilità legate alle armi che permetteranno al personaggio di trasformarsi in diverse creature.

Nel caso specifico, Ogre donerà al protagonista dei giganteschi artigli, permettendo così di "abbracciare" un maggior numero di nemici nello stesso momento. Il teaser è molto breve e non permette di saperne di più, in ogni caso Code Vein sarà uno dei titoli che Bandai Namco porterà all'E3 di Los Angeles, la prossima settimana ne sapremo quindi certamente di più.

Code Vein arriverà in Europa il 28 settembre 2018 su PC, PS4 e Xbox One, in edizione Standard o Collector's Edition con statuina, artbook e CD con colonna sonora.